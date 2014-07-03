ماكيير صديق العمر: روح الشخصية أهم من ملامحها وناصر ليس حكراً على المصريين

من هذا الشخص؟ هل هو الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر أم الفنان السوري جمال سليمان؟ أين الصورة وأين الأصل؟

هكذا ردد الكثيرون بمجرد رؤيتهم للماكياج الذي ظهر به الفنان السوري جمال سليمان مجسداً شخصية الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر ضمن أحداث مسلسل "صديق العمر" الجاري عرضه حالياً.

فمن صاحب الفضل في هذه الصورة التي تطابقت تقريباً إلى حد كبير مع الأصل؟

إنه فنان الماكيير المصري محمد عشوب الذي التقاه سيدتي نت في هذا اللقاء:

كيف استطعت أن تقرب الشبة إلى هذا الحد بين الفنان جمال سليمان والرئيس الراحل جمال عبد الناصر في صديق العمر؟

هي طبيعة عملي فأنا أقول عنها هي "عملية تشخيص الشخوص" وكيف أحول الفنان إلى شخصية حقيقة واقعية عاصرناها أو لم نعاصرها، وأنا أحب التعامل مع الشخصيات الصعبة فأشعر بمتعة شديدة حينما أرى أن الفنان الذي كان بين أصابعي قد تحول إلى الشخصية التي يجسدها، فهذا قمة النجاح بالنسبة لي.

هل عملك صعب؟

أصبح بالنسبة لي ليس صعباً فأنا وصلت إلى مرحلة من الاحترافية والتي ذابت فيها الصعوبة فأنا عملت مع الرؤساء والزعماء وكنت الماكيير الشخصي لهم، فأي شخص يأتي بعد كل هذه الصعوبة التي وجدتها يكون سهلاً.

صف لنا رد فعل جمال سليمان حينما نظر لنفسه في المرأة بعد ماكير عبد الناصر

اندهش طبعاً وأثنى على مجهودي.

تعرض جمال سليمان لهجوم مع بدء الحلقة الأولى، فكيف ترى هذا الهجوم؟

أراه يصيب صنّاع العمل كله بإحباط، وأود من خلالكم توجيه رسالة إلى كل من شاهد الحلقة الأولى وهاجم الفنان جمال فأقول له: "أتحداك أن يستمر هذا الهجوم مع الحلقات القادمة وانظروا إلى مجهود جمال ومذاكرته للشخصية وانظروا إلى الملابس والديكور والتصوير الخارجي والداخلي فلا تحبطوا مجهودات أشخاص كانوا يعملون 24 ساعة في اليوم من أجل خروج العمل بشكل لائق ومحترم، ولا تنسوا قائد العمل المخرج الشاب الواعد عثمان أبو لبن الذي يملك رؤية محترمة أضافت كثيرا إلى العمل وهو في عمر صغير".

وأضاف: "لكن الهجوم على جمال جاء أكثر بسبب عدم إتقانه لللهجة المصرية وتساؤلات حول كيف يجسد شخصية رئيس مصري؟"

وأوضح: "يا جماعة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لم يكن حكراً على المصريين فقط هو زعيم عربي مواقفه مع كل العالم العربي رائعة ومحترمة، لذا فلا أجد أي مشكلة في أن يجسد الشخصية الفنان جمال سليمان السوري أو أي فنان عربي أخر من أي جنسية".

تعاملت مع النجم أحمد ذكي في فيلم ناصر 56 وعملت ماكير جمال عبد الناصر أيضاً، فما الفارق في التعامل بين جمال سليمان وأحمد ذكي؟

لا فارق، ولكن في الوقت نفسه لا يوجد مقارنة بين أي فنان وبين أحمد ذكي، فقد يكون على سبيل المثال جمال سليمان يجسد شخصية ناصر أفضل من ذكي، ولكن أيضاً لا مقارنة فأحمد ذكي هو رئيس جمهورية التمثيل في العالم العربي.

ألم تشعر بالحنين لذكي وأنت تقوم بعمل الماكياج لجمال؟

حنيني لذكي صديق عمري موجود لا ينتهي، وأنا أزور مقبرته كل أسبوع وأتحدث معه، فتعاملت مع هذا الرجل الاستثنائي في العديد من أفلامه مثل" السادات، وناصر، والبية البواب، وغيرهم من الأعمال وبعيداً عن العمل كانت علاقتي الشخصية به قائمة أيضاً.

لكن لماذا تركته مع ماكيير أخر في فيلمه الأخير"حليم"؟

لم أتمالك نفسي ولم أستطع أن أمسك وجه ذكي الذي كان يضخ شباب وهو بات متهالكاً ضعيفاً، لم أستطع صدقوني، الأمر كان في غاية الصعوبة معي، فمن تعامل مع ذكي طيلة حياته يعي جيداً كيف كان شباباً طول الوقت.

وما رأيك في الهجوم على التونسية درة لعدم وجود أي شبه بينها وبين شخصية برلنتي عبد الحميد ضمن الأحداث؟

درة ستكون واحدة من عظيمات السينما والدراما في مصر، وأنتم حتى الآن لم تشاهدون إبداعها فقد أصبحت تشبه برلنتي لحد يصل إلى نسبة 70 % ليس شكلاً بقدر ما أن الروح أصبحت متشابه جداً.

هل يفرق تعاملك في وضع الماكياج بين الفنانة والفنان؟

لا على الإطلاق فقد سبق لي مثلاً وعملت ماكياج النجمة ميرفت أمين لتجسد شخصية جيهان السادات وقربت بينها وبين الشخصية جداً، وأيضاً عملت ماكياج سلاف فواخرجي في مسلسل "أسمهان"، فأنا مهمتي فقط إعطاء التقارب الشكلي للفنان.

هل يساعدك أحد في عملك؟

نعم معي الماكيير المحترف محمد عبد الحميد وهو فنان بكل ما تحمله الكلمة من معنى فنساعد بعضنا دائماً.

حدثنا عن مكياجك لباسم سمرة الذي جسد شخصية المشير عبد الحكيم عامر؟

في البداية أحب أن أقول أن كافة وسائل الإعلام ظلمت المشير وأظهرته كشخصية مهزوزة، وهو على عكس ذلك تماماً، يكفي أنه كان سبباً رئيسياً في تولي عبد الناصر الحكم في مصر، أما عن سؤالك فساعدني طول وجه باسم الذي يتشابه مع طول وجه المشير في التفنن بالمكياج وقد اقترب كثيراً من شخصيته وروحه، فأهم شيء أن يقتنع الفنان بالشخصية التي يقدمها حتى يستطيع أن يقنع الجمهور بها.

بعيداً عن المسلسل، هل هناك جديد لديك هذه الأيام؟

أنا مشغول حالياً مع الفنان تامر عبد المنعم في مسلسل المرافعة، وأيضا أعمل معه في برنامج على قناة روتانا خليجية "فايف جي" وأقوم بوضع المكياج للعديد من الشخصيات لتامر مثل: حكيم، وعمرو دياب، وبعض الرؤساء مثل: محمد مرسي، والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والبرنامج يحتوي على 30 شخصية، وللعلم فأنا سبق وتعاملت مع تامر أيضا في فيلمه "المشخصاتي".

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