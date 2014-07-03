مصرع مزارع فى مشاجرة بقنا‎

مصرع مزارع أثناء فض مشاجرة وأقاربه يحطمون أحد أبواب المستشفى بقنا لقى مزارع مصرعة أثناء فض مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بقرية أولاد عمرو بمركز قنا.

كان اللواء محمد كمال مدير امن قنا قد تلقى اخطارا بمصرع مزارع بمركز قنا كشفت التحريات نشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية أولاد عمرو بسبب خلافات الجيرة وتدخل على أثرها المدعو” أحمد . خ . م ” مزارع فأصيب بطوبة بالرأس أدت لوفاتة فى الحال فتم نقلة لمشرحة مستشفى قنا العام وتحرر محضر بالواقعة وتكثف الشرطة جهودها لضبط المتهمين لتتولى النيابة التحقيق .

وفى سياق متصل قام العشرات من أقارب المجنى علية بتحطيم زجاج أحد أبواب مستشفى قنا العام لإعتقادهم بتقصير الأطباء فى علاج المجنى علية وتمكنت قوة من مباحث قسم قنا من السيطرة على الموقف جون وقوع أصابات فى الأرواح .