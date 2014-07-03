ريال سوسييداد يتعاقد مع هداف الدوري الهولندي

سان سباستيان (إفي) - تعاقد ريال سوسييداد الإسباني مع المهاجم الأيسلندي ألفريد فينبوجاسون هداف الدوري الهولندي لمدة أربعة مواسم.

وكان المهاجم (25 عاما) يلعب في صفوف هيرنفين الهولندي الذي توصل لاتفاق مبدئي مع ريال سوسييداد لانتقال اللاعب.

ويقدم فينبوجاسون منذ ثلاثة سنوات مستوى تهديفيا مقبولا بـ12 هدفا بموسم 2011-2012 في الدوري السويدي ثم سجل في الموسم التالي 24 هدفا مع هيرنفين ارتفعوا إلى 28 هدفا في الموسم المنصرم.

ولم يعلن النادي عن قيمة الصفقة حتى الآن، ولكن تقارير اخبارية تفيد بأنها تتراوح من ثمانية إلى 10 ملايين يورو.

بهذا سيصبح اللاعب الأيسلندي ثاني أغلى صفقة في تاريخ ريال سوسييداد بعد المكسيكي كارلوس فيلا.

وأنهى سوسييداد الموسم المنقضي في المركز السابع بالدوري الإسباني بما يؤهله لخوض تصفيات دوري أوروبا.