الأرجنتيني بيروتي ينتقل رسميا من سيفيليا إلى جنوه

(إفي) - توصل نادي جنوه الايطالي لاتفاق مع سيفيليا للحصول على خدمات جناجه الأيسر دييجو بيروتي، الذي كان يرتبط بعقد مع النادي الإسباني حتى يونيو 2015.

وذكرت مصادر مطلعة على الصفقة أن النادي الايطالي سيدفع 150 ألف يورو مقابل الحصول على خدمات اللاعب.

وكان بيروتي (26 عاما) قد وصل لسيفيليا صيف 2007 وشارك معه في 42 مباراة قبل أن يخوض أول لقاء مع الفريق الأول في 15 فبراير من عام 2009 في مباراة بالليجا أمام إسبانيول.

وشارك منذ ذلك الحين في 159 مباارة رسمية بقميص سيفيليا، وكان ضمن قائمة الفريق التي فازت بكأس الملك في 2010 وبدوري أوروبا في 2014 ولكنه لعب فقط في النصف الاول من الموسم، حيث تمت إعاردته في موسم الانتقالات الشتوية إلى بوكا جونيورز.

وشارك بيروتي في مباراة ودية واحدة مع منتخب الأرجنتين بمدريد في نوفمبر 2009 وهو نفس اليوم الذي خاض فيه زميله بالفريق خيسوس نافاس أول مباراة له أيضا مع المنتخب الاسباني.