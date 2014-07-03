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إنتر ميلان يربط مدربه حتى 2016

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إنتر ميلان يربط مدربه حتى 2016 إنتر ميلان يربط مدربه حتى 2016

روما (إفي) - أعلن نادي إنتر ميلانو الإيطالي اليوم تجديد تعاقد مدربه والتر ماتزاري حتى نهاية يونيو 2016، حيث اعتبره "عنصرا رئيسيا في مشروع المستقبل".

وقال رئيس النادي ايريك زهير، في بيان، "نحن سعداء للغاية بتمديد تعاقدنا مع مدربنا. دائما ما قلت إن علاقتنا مع ماتزاري ستستمر، نعتبره عنصرا رئيسيا في مشروعنا".

وأبدى زهير "قناعته" بأن ماتزاري يعمل الان بـ"الطمأنينة اللازمة" لتحقيق انجازات ترضي الجماهير.

ومن جانبه قال المدرب، في البيان، "أبدى الرئيس مجددا ثقته في وفي المشروع الذي بدأناه قبل عام. أتمنى أن أرد على هذا التقدير في الملعب. سأبذل كل ما في وسعي كي يعود الإنتر إلى المكانة التي يستحقها سواء في إيطاليا أو في أوروبا".

وتولى ماتزاري مسئولية تدريب انتر في مايو 2013 قادما من نابولي، ليقوده الموسم الماضي للمركز الخامس في الدوري الإيطالي ويتأهل إلى دوري أوروبا الموسم المقبل.

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