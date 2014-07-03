موناكو يطلب 90 مليون يورو لبيع جيمس رودريجز

يطلب موناكو الفرنسي 90 مليون يورو مقابل بيع جيمس رودريجز نجم الفريق رقم 1 وساحر منتخب كولومبيا.

جيمس رودريجز يبدع في قيادة كولومبيا بكأس العالم 2014، والفريق فاز في كل مبارياته متجها إلى دور الثمانية لمواجهة البرازيل.

وذكرت صحيفة "لا 10 سبورت" أن إدارة موناكو أخطرت الأندية المهتمة بخدمات جيمس رودريجز بأنها لن تفكر في بيع اللاعب هذا الصيف إلا لو جاء عرض يبلغ 90 مليون يورو.

موناكو اشترى اللاعب الكولومبي من بورتو بـ45 مليون يورو، ولهذا يرغب في الفوز بضعف المبلغ إن قرر أحد إغواء النجم صاحب الـ22 عاما.