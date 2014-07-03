أخبار عاجلة

السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب" -
"أطباء بلا حدود" تحذر السوريين العائدين: "داعش" فخخ بيوتكم.. والمئات قتلوا -
السكك الحديدية الروسية تعزز تدابير الأمن -
"النواب الليبي" يبحث إعادة تشكيل المجلس الرئاسي واستئناف المفاوضات -
البيت الأبيض يعلن عن الترتيبات الزمنية لقمة "ترامب - السيسى" -
روسيا: فتح قضية جنائية تتعلق بالإرهاب في حادث انفجار مترو بطرسبرج -
رونالدو: فيرجسون سبب ارتدائي القميص «رقم 7» -
تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه -
تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر -
قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

موناكو يطلب 90 مليون يورو لبيع جيمس رودريجز

Google+ Print
موناكو يطلب 90 مليون يورو لبيع جيمس رودريجز موناكو يطلب 90 مليون يورو لبيع جيمس رودريجز

يطلب موناكو الفرنسي 90 مليون يورو مقابل بيع جيمس رودريجز نجم الفريق رقم 1 وساحر منتخب كولومبيا.

جيمس رودريجز يبدع في قيادة كولومبيا بكأس العالم 2014، والفريق فاز في كل مبارياته متجها إلى دور الثمانية لمواجهة البرازيل.

وذكرت صحيفة "لا 10 سبورت" أن إدارة موناكو أخطرت الأندية المهتمة بخدمات جيمس رودريجز بأنها لن تفكر في بيع اللاعب هذا الصيف إلا لو جاء عرض يبلغ 90 مليون يورو.

موناكو اشترى اللاعب الكولومبي من بورتو بـ45 مليون يورو، ولهذا يرغب في الفوز بضعف المبلغ إن قرر أحد إغواء النجم صاحب الـ22 عاما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع