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رئيس الحكومة الليبية يعلن إنتهاء أزمة موانئ النفط بالبلاد

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رئيس الحكومة الليبية يعلن إنتهاء أزمة موانئ النفط بالبلاد رئيس الحكومة الليبية يعلن إنتهاء أزمة موانئ النفط بالبلاد

أعلن رئيس الليبية المؤقتة عبد الله الثني “انتهاء أزمة موانئ النفط” في ليبيا بعد أن سيطرت الحكومة على مرفأين بشرق البلاد كان المحتجون يعرقلون العمل فيهما منذ شهور.

 

وقال الثني في مؤتمر صحفي مشترك عقده مساء أمس الأربعاء مع إبراهيم الجضران رئيس ما يسمى برئيس المكتب السياسي لإقليم برقة ، بميناء راس لانوف إن الحكومة تسيطر الآن على مينائي راس لانوف والسدر من دون استعمال القوة بعدما تم التوصل لاتفاق مع إبراهيم الجضران الذي شارك في الحرب ضد القذافي في 2011 وسيطر على مرافئ نفطية منذ عام.

وكشف الثني أن الحكومة نجحت في إبرام اتفاق لحل الأزمة النفطية وإنها تسلمت اليوم المينائين النفطيين راس لانوف والسدر.

ومن ناحيته .. أعلن جضران إنهاء حصار مرفأي راس لانوف (200 ألف برميل يوميا) والسدر (350 ألف برميل يوميا).

وقال جضران إنه تم تسليم المينائين كبادرة على حسن النوايا تجاه البرلمان حديثا.

وكانت موانئ شرق البلاد خاضعة لحصار بدأ في يوليو 2013 حراس للمنشآت النفطية المؤيدين لانفصال شرق ليبيا، وتسبب ذلك في وقف تصدير النفط الخام وتدهور الإنتاج إلى 250 ألف برميل في اليوم وأقل بعد أن كان حوالى 1.5 مليون برميل .

أ ش أ

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