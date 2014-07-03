محلب يعلن إطلاق الحكومة “مشروع الأمل للتنمية” بمليون فرصة عمل للشباب فى مختلف المحافظات

كرم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والمستشار خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية ،مساء اليوم الأربعاء، لاعبي بعثة مصر الفائزين بالمركز الأول ببطولة دورة الألعاب الإفريقية ببتسوانا.

وشهد الحفل -الذى استضافته مقر اللجنة الأوليمبية بإستاد القاهرة الدولى- اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والسفير سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتور خالد فهمى وزير البيئة ورؤساء الاتحادات الرياضية ومدربو المنتخب المصري فى مختلف الألعاب فى سهرة رمضانية مميزة.

وبدأ الحفل بعرض فيلم وثائقي عن رحلة بعثة لاعبى مصر أثناء مشاركتهم فى بطولة بتسوانا وتحقيقهم للميداليات المختلفة بها.

وأوضح المهندس إبراهيم محلب ،فى كلمته، أن الاحتفال ببعثة مصر التي حققت المركز الأول ببطولة بتسوانا يأتى فى نفس اليوم الذى خرج الشعب المصري فيه من النفق المظلم إلى النور، والإعلان عن خارطة النور “الطريق” لبناء مصر الحديثة.

وقدم محلب الشكر إلى أولياء الأمور على دورهم الملموس فى إعداد أبطال مصر وإصرار أبنائهم على الحصول على المراكز المتقدمة فى مختلف الألعاب.

وأضاف أنه مطمئن بأن شباب مصر مؤمن بالله وواعى وقادر ولديه القوة للدفاع عن بلده، ولديه العقل والقوة والإصرار والتحدى للارتقاء بوطنه والنهوض به وتحقيق البطولات العديدة له.

وأكد أن على ضرورة عودة الروح الرياضية مرة أخري بجانب تحقيق البطولات المختلفة، وعودة الجماهير مرة أخرى للمدرجات كتحدِ كبير ستولى الحكومة العناية به لتنفيذه.

وقال محلب :”مصر تواجه العديد من التحديات التى ينبغي أن نتكاتف جميعا لمواجهتها فى مختلف المجالات فمصر تواجه جبل من التحديات وسنعمل على التعامل معها وحلها”، وتطرق إلى العديد من المشكلات التى تواجه مصر كالتحديات الاقتصادية والدعم ومشكلة الكهرباء.

وأعلن محلب عن قيام الحكومة المصرية فى الفترة المقبلة بإطلاق مشروع تحت مسمي “مشروع الأمل للتنمية” يوفر مليون فرصة عمل للشباب فى مختلف المحافظات للمساهمة فى الحد من ظاهرة البطالة.

ومن جانبه، أكد المهندس خالد عبد العزيز أن مصر تمر بعهد جديد بدأ بانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي ونجاحه كرئيس للجمهورية، مشيرا إلى مرور مصر بالعديد من التحديات منذ العام الماضي وحتى الآن.

وأشار عبد العزيز إلى لقاء رئيس الجمهورية مع الرياضيين من خلال تنفيذ ماراثون الدراجات صباح يوم الجمعة بمشاركة مجموعة من الرياضيين والشباب فى رسالة تؤكد اهتمام مصر بالرياضة والشباب، وكرمز يوضح لنا بذل الجهد لبناء المستقبل ، بالإضافة إلى مدلولية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود البلاد ومعه الشباب وأصحاب الخبرات.

ووجه عبد العزيز الشكر إلى رئيس الوزراء لحضور حفل تكريم أبطال مصر الذين حققوا انجازات كبيرة ببطولة بتسوانا، لافتا أن البطولة جاءت فى ظروف صعبة ولكن بالرغم من ذلك حقق شباب مصر المركز الأول بها متحديا جميع الصعاب.

فيما أوضح المستشار خالد زين أن أبطال مصر هم ذخيرة وأمل الرياضة المصرية، وأن الاحتفال بهم وتكريمهم يأتى مواكبا للعديد من الاحتفالات التى تمر بها مصر كذكرى ثورة 30 يونيو و ثورة23 يوليو.

وأوضح أن لاعبي مصر الذين شاركوا ببطولة بتسوانا قد رفعوا راية مصر خفاقة على أرض إفريقيا وعزف السلام الوطنى لهم 45 مرة بعدد الميداليات الذهبية التى حققوها، مشيرا أن أبطال مصر تنافسوا ببتسوانا مع 54 دولة واحتلوا المركز الأول بالبطولة متفوقين على جنوب إفريقيا التى جاءت بالمركز الثانى ونيجيريا التى جاءت بالمركز الثالث.

وأكد أن تتويج بعثة مصر بالبطولة جاء كعمل مشترك وتنسيق كامل بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاوليمبية والاتحادات الرياضة والأندية ، وذلك حرصا على وضع مصر فى مكانتها دوليا وإقليما وافريقيا.

ووجه زين الشكر لجميع من ولى الاهتمام والعناية بهذا الانجاز العظيم، وكذا أعضاء اللجنة الأوليمبية المصرية، متمنيا أن الاحتفال بانتصارات أخرى بعد عودة البعثة المصرية من مشاركتها ببطولة ناننجنج بالصين فى الفترة من 17 حتى 31 أغسطس المقبل.

يذكر أن بعثة مصر قد فازت بالمركز الأول بدورة الألعاب الإفريقية ببتسوانا لحصولها على 89 ميدالية بواقع 44 ميدالية ذهبية و 16 ميدالية فضية و 29 برونزية فى ألعاب كرة الطائرة وكرة السلة وتنس الطاولة والعاب القوى و الريشة الطائرة والكاراتيه والجودو والدراجات و السلاح والترايثليون والتنس الأرضى والسباحة والتجديف ورفع الأثقال والتايكندو والملاكمة.

أ ش أ