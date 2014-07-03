رئيس الوزراء ووزير الاوقاف يتفقدان عددًا من المساجد

تفقد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب يرافقه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مساء اليوم عددا كبيرا من مساجد القاهرة للاطمئنان على استعدادها لصلاة التراويح وأداء الشعائر في هذا الشهر الكريم ، حيث وجدا أن جميع المساجد التي مرّا عليها مفتوحة ومُعدّة، والناس يؤدون شعائرهم في سكينة وهدوء ، وانتهت الجولة بمسجد الإمام الحسين ، حيث صلّيا به العشاء والتراويح .

واكد وزير الاوقاف أن جميع مساجد مصر وزواياها ومصلياتها مفتوحة لجميع الصلوات الراتبة وصلاة التراويح ، وأن الوزارة لم تصدر أي تعليمات بشأن تحديد مدة لصلاة التراويح أو لغيرها ، كما أنها لم تصدر أي تعليمات بشأن نزع الملصقات الدينية ، أو بشأن منع الدعاء على الظالمين

كما اكد الوزير فى تصريح له عقب الجولة أن كل هذه الشائعات محض كذب وافتراء ، ومحاولة للمتاجرة بالدين من أجل مكاسب سياسية أو سلطوية أو حزبية ، وأن هذه الأخلاق وتلك التصرفات التي تصدر عن الجماعات الإرهابية والمتطرفة لا تَمتّ بأي صلة للخلق القويم ، ولا ما ينبغي أن يتحلى به الصائم من سلوك وآداب ، وصدق مع الله ، وصدق مع الخلق ، وصدق مع النفس ، بل إنها لا تمت بأي صلة للقيم الإنسانية السويّة .

واشار وزير الاوقاف الى أن رمضان شهر الرحمة والمغفرة والعطاء الإلهي الواسع في هذا الشهر الكريم ، وأننا ينبغي أن نتعلم من مراقبة الله (عزّ وجلّ) في الصيام المراقبة له سبحانه في سائر أعمالنا وسلوكنا وتصرفاتنا ، وأن نستمد من قوة الإرادة في التغلب على الجوع والعطش قوة إرادة مماثلة تدفع إلى مزيد من العمل والإنتاج ، وتَحُول بيننا وبين الأخلاق السيئة التي يأتي في مقدمتها الكذب والافتراء والاختلاق وإطلاق الشائعات .

> أ ش أ