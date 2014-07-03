كيرى : اختطاف وقتل الشاب الفلسطينى عمل مقزز ومثير للاشمئزاز

وصف جون كيرى وزير الخارجية الامريكى اختطاف وقتل الشاب الفلسطينى محمد ابو خضر بانه ” عمل مقزز ومثير للاشمئزاز “.

وذكرت شبكة ” فوكس نيوز” الاخبارية الامريكية الليلة ان كيرى اعلن فى بيان أصدره بهذا الصدد انه لايجد الكلمات المناسبة التى يمكن ان تعبر عن عزائه للشعب الفلسطينى .

وتابع كيرى يقول ” ان العنف لن يولد سوى العنف ويتعين على جميع الاطراف فى ظل هذه اللحظات الخطرة والمتوترة ان يبذلوا قصارى جهدهم من اجل حماية المدنيين والتصرف انطلاقا من ضبط النفس والعقلانية بعيدا عن روح الانتقام والمهاترة ” .

على صعيد متصل ، اكدت سوزان رايس مستشار الرئيس الامريكى لشئون الامن القومى ان واشنطن تتابع باهتمام عن قرب التحقيقات الجارية بهذا الصدد .

أ ش أ