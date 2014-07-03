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ثلاث مسيرات ليلية لإخوان المنوفية لدعوة لمظاهرات 3 يوليو

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سرس الليان1

نظم مساء أمس الاربعاء ، العشرات من أعضاء جماعة الاخوان بالمنوفية ثلاث مسيرات ليلية بالمحافظة لدعوة المواطنيين لتظاهر غدا الخميس 3 يوليو ضد النظام الحالى والرئيس عبد الفتاح السيسى بمدن سرس الليان والسادات و قويسنا.

أولى الفاعليات أنطلقت بمدينة السادات أمام الجمعية الاستهلاكية ومول طيبة بشارع رابعة العدوية مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة وتم إنهاء المسيرة فور علمهم بوصول قوات الأمن دون إلقاء القبض على أى من المشاركين فيها.

كما خرج العشرات بمدينة سرس الليان عقب أداء صلاة التراويح من أمام مسجد سيدى عباس بوسط المدينة لدعوة المواطنيين لنزول فى مظاهرات ضد النظام ورفض ما أسموه بالانقلاب على الشرعية .

كما نظم العشرات من أعضاء الجماعة مسيرة بمدينة قويسنا مرددين “مش هنعيش عبيد علشانكم هنحرركم غصب عنكم”, “ضحكوا عليكوا وقالوا إرهاب وإحنا جيران والباب في الباب”, “الداخلية بلطجية”, “عسكر يحكم على جثتنا” ، رافعين شعار رابعة العدوية وصورا للرئيس المعزول محمد مرسى.

سرس2

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