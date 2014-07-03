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منصور: عروض لإبراهيم وعمر جابر؟ يا عم هي فين أصلا

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منصور: عروض لإبراهيم وعمر جابر؟ يا عم هي فين أصلا منصور: عروض لإبراهيم وعمر جابر؟ يا عم هي فين أصلا

في أثناء انفعاله على لاعبي الزمالك، قال مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء إنه لا يوجد أي عروض لمحمد إبراهيم أو عمر جابر ثنائي الفريق.

إبراهيم وجابر خلال الموسم هددا بالرحيل عن الزمالك، وأكد الثنائي الشاب امتلاكه لعروض عديدة من أوروبا.

لكن مرتضى منصور صرح عبر الفضائية المصرية "يا بيه هي فين العروض دي أصلا".

وتابع "أي لاعب سيصله أي عرض جيد من أي نادي في أوروبا، لن نتأخر في بيعه.. لكن أصلا لا توجد عروض لأحد".

وجاءت تصريحات منصور واحتداده على لاعبي الزمالك بعد انهيار فرص الفريق في الفوز بالدوري الممتاز إثر الخسارة أمام الأهلي ثم ضد سموحة.

وكان منصور قد وصف اللاعبين الحاليين للزمالك بـ"الخردة"، متما "الفريق ليس مخزنا.. سنبني فريقا جديدا لجمهور النادي التي تعبت من هذا الوضع".

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