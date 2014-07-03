مدرب حراس الأهلي يوضح سر تألق إكرامي في ضربات الجزاء

وضح طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالأهلي السر في تألق شريف إكرامي بضربات الجزاء بعد أن تصدى لركلتين من بتروجيت خلال مباراة الفريق الأحمر معه.

وأنقذ إكرامي مرماه من هدفين محققين بعد أن تصدى لركلة جزاء من مروان محسن مهاجم بتروجيت في الشوط الأول قبل أن ينقذ ثانية في الشوط الثاني.

وقال طارق سليمان عقب المباراة "تميز إكرامي في ضربات الجزاء سببه الثبات الإنفعالي الذي يمتاز به في المواقف الصعبة بالإضافة للهدوء والتركيز".

وأضاف "هناك عوامل فنية يمتاز بها إكرامي أيضا.. مثل تحديد الزاوية التي سيسدد بها اللاعب والتوقع بشكل صحيح".