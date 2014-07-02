مباشر – #رباعية_في_وقتها.. سموحة 2-1 الزمالك، أحمد علي يسجل

الزمالك خسر في المباراة الأولى.. لهذا لا خيار أمامه سوى الفوز على سموحة في الجولة الثانية من مرحلة الدورة الرباعية في الدوري الممتاز.

ق70) إصابة أمير عبد الحميد حارس سموحة استنزفت بعض الوقت.

ق63) أحمد علي يسجل هدفا بـ"الخناق".. ضغط بكل قوة على المدافع، استخلص الكرة بكل قوة، وانفرد وسجل. المباراة تشتعل.

ق48) القائم يحرم سموحة من الهدف الثالث.. الزمالك بلا ظهير أيمن فعليا حتى بعد خروج حمادة طلبة.

ق47) إبراهيم يركض بالكرة مندفعا، ويحصل على ركلة حرة حول المنطقة.. يبدو نشيطا وعازما على فعل شيء.

بين شوطي المباراة.. إسلام عوض يخرج ومحمد إبراهيم يدخل، ومصطفى فتحي يدخل في مكان حمادة طلبة.

ق43) أوباما يستعد للدخول.. وحديث جانبي بين ميدو ومساعده محمد صلاح.

ق40) أيمن أشرف يسجل الهدف الثاني لسموحة.. هناك شيء ما خاطئ.. لا يمكن أن يكون دفاع الزمالك يلعب بشكل طبيعي، ليست هفوات، بل أكثر ربما!

ق29) كوميديا دفاع الزمالك تثمر عن هدف لعلاء علي.. أول فرصة لسموحة، بأول هدف للفريق السكندري.. حمادة طلبة ينضم لقائمة أبطال الفريق الأبيض في إهدار أمل النادي.

ق25) أوووف.. كرة ثابتة جديدة للزمالك، وصلت لأحمد علي ولعبها بالرأس.. لكن الكرة علت بمسافة ضئيلة عن العارضة.

ق10) كرة ثابتة ثانية للزمالك، لكن الفريق يخشى التقدم بكثافة عددية على ما يبدو فتنتهي الكرات بلا خطورة.

ق3) الزمالك يستهل المباراة ضاغطا.. كرة ثابتة كادت أن تمنحه المقدمة بعد ركلة مقصية مزدوجة من أحمد علي، لكنه فشل في التقاط الكرة، ذهبت إلى صلاح سليمان فأهدرها.

خسارة القمة كانت صعبة على الزمالك، لأن أحكام البطولة تعتمد على المواجهات المباشرة في النهاية إن تم التساوي في النقاط.

لهذا يحتاج الزمالك لخدمات من منافسيه، لكن عليه الفوز أولا على سموحة.. وتلك ليست مهمة سهلة لأن الفريق السكندري استهل مشواره في الدورة الرباعية باكتساح بتروجيت.

شاهد تشكيل الزمالك لتلك المهمة بالضغط هنا، وتابع معنا اللقاء لحظة بلحظة..