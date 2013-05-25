الخضراوات والفواكه للقضاء على الأنفلونزا

تبدأ الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا عندما تتسلل بعض الفيروسات إلى جسم الإنسان والتى بمجرد أن تدخل تبدأ عملها فورا وتنتج المزيد من الفيروسات وإذا لم يقم جهاز المناعة بمقاومتها مبكرا فإنها تتكاثر، وتصبح ضخمة العدد، وهنا يبدأ الإنسان يشعر بالمرض، وهذا يؤدى بنا إلى ضرورة تقوية الجهاز المناعى لإيقاف هذا الغزو الميكروبى وأسهل طريقة والتى تعتبر فى متناول الجميع، كما توضح دكتورة شريفة أبو الفتوح استشارى التغذية العلاجية فى تناول الفاكهة والخضراوات فهى تحتوى على أنواع مختلفة من المواد التى تقوى المناعة وذلك لأن معظم الخضراوات والفواكه تحتوى على مركب يسمى جلوتاثيون Glutathione والذى يحفز جهاز المناعة لكى يطلق عددا ضخما من الخلايا التى تلتهم الفيروسات وتعمل على تدميرها وهذه الخضراوات والفاكهة هى:-

> بطيخ – قرع – جريب فروت – الأفوكادو– الإسبارجوس (الهليون) – البرتقال – البامية – الطماطم – البطاطس – البروكلى – الفراولة والقرنبيط – الخوخ والفاكهة تحتوى أيضا على فيتامين C، حيث إنه يعمل على تخفيض نسبة الهيستامين وهى مادة كيميائية دفاعية يطلقها جهاز المناعة وهى المسئولة عن انسداد الأنف وبعض أمراض البرد والأنفلونزا الأخرى.

ويعمل فيتامين C على تقوية خلايا الدم البيضاء والتى تعد أساسية فى مقاومة العدوى.

والحصول على 1000 ملليجرام من فيتامين C فى اليوم.

ومن الممكن أن يخفض من أعراض البرد، وقد يفيد تناول العصائر خاصة البرتقال والجزر والتوت والجريب فروت.

الثوم قاتل للبكتريا حيث يحتوى على مركبات نشطة تقتل البكتريا والثوم المطهو له نفس وقوة وفاعلية الثوم النيئ.

تناول كوب من الشاى الساخن يليه طبق من شوربة الدجاج الساخنة والحارة يعد أقوى العلاجات.

الشاى يحتوى على مركب الثيوفللين ويساعد على تخفيف حدة الاحتقان.

> - فيتامين C يساعد على مقاومة العدوان ويستخدم الجسم ويصنع منه الإنترفيرون ( بروتين يساعد على تدمير الفيروسات فى الجسم).

> - الزنك: هو الأهم من بين كل المعادن للحفاظ على المناعة قوية نقص الزنك يؤدى إلى انخفاض خلايا الدم البيضاء التى تقاوم العدوى والأمراض.

والأطفال الذين يحصلون على 10 ملليجرامات من الزنك لمدة 60 يوما ينخفض احتمال إصابتهم بالتهابات فى الجهاز التنفسى.

- ومن الممكن الحصول عليه عن طريق الغذاء مثلا كوب من العدس يحتوى على 3 ملليجرامات من الزنك، شريحة لحم 80 جراما تحتوى 6 ملليجرامات، الكابرويا (كراب لاجز)تحتوى على 10 ملليجرامات.