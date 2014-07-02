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مؤلفة “إمبراطورية مين” لـ عمرو مصطفى: السخرية من سلبيات البلد مش إهانة.. وهند صبري “عربية”

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مؤلفة “إمبراطورية مين” لـ عمرو مصطفى: السخرية من سلبيات البلد مش إهانة.. وهند صبري “عربية” مؤلفة “إمبراطورية مين” لـ عمرو مصطفى: السخرية من سلبيات البلد مش إهانة.. وهند صبري “عربية”

استنكرت، الكاتبة غادة عبد العال -كاتبة مسلسل إمبراطورية مين-، الهجوم الذي شنه الملحن عمرو مصطفى على الفنانة العربية التونسية هند صبري بطلة المسلسل.

وخلال حديثها لوكالة أنباء أونا، أوضحت عبد العال أن أحداث المسلسل كوميدي ساخر، وأن السخرية من السلبيات الموجودة بالبلد لاتُعد أبدًا إهانة لها، بالعكس السخرية تلفت أنظارنا إلى الأخطاء لتجنبها، لافتة إلى أنه يوجد أكثر من عمل قد ركز على السلبيات الموجدة في .

وعبرت غادة عن اندهاشها من تعليق عمرو مصطفى على أن الفنانة هند صبري تونسية وتجاهله إلى أنها عربية مثلنا، وأنه لا فرق بين العرب، مشيرة إلى أن تتوقع الهجوم على المسلسل، وذلك دليل على أنهم يسيرون في المسار الصحيح .
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> كان الفنان عمرو مصطفى قد هاجم الفنانة التونسية هند صبري، مشيرًا إلى أنها وصفت مصر بـ “بلد زبالة” خلال أحد حلقات مسلسلها الجديد “إمبراطورية مين” .

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