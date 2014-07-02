بيونسيه أكثر المشاهير نفوذًا

اعتلت المغنية الأميركية بيونسيه نولز، قائمة أكثر المشاهير نفوذاً التي أعلنتها مجلة “فوربس”، بحسب ما نشره موقع سكاى نيوز، لتطيح بذلك بمقدمة البرامج السابقة أوبرا وينفري، التي اعتلت القائمة العام الماضي.

وتفوقت بيونسيه أيضًا على زوجها مغني الراب جاي زد، الذي احتل المركز السادس في القائمة ، وبلغ أرباحه العام الماضي 60 مليون دولار.

وكسبت بيونسيه خلال العام الماضي نحو 115 مليون دولار حسب المجلة، التي أشارت إلى أن المغنية الأميركية أحيت عام 2013 نحو 95 حفلاً غنائياً.

ورغم أن بيونسيه لم تكن الأكثر كسباً للأموال العام الماضي، إلا أن ظهورها في وسائل الإعلام المختلفة والوسائط الاجتماعية جعلها تحتل الصدارة.

وتراجعت أوبرا وينفري إلى المركز الرابع في القائمة، بعد لاعب كرة السلة ليبرون جيمس ومغني الراب دكتور دري.

> وحققت أوبرا أرباحاً خلال العام الماضي بلغت 82 مليون دولار، متفوقة بذلك على الممثلة إلين دجينيريس التي حلت خامسة، وبلغت أرباحها 70 مليون دولار.

أما لاعب كرة السلة جيمس فقد قفز من المركز السادس عشر إلى المركز الثاني، وبلغت أرباحه 72 مليون دولار.

أما دكتور دري، واسمه الأصلي أندري روميل يونغ، الشريك المؤسس لشركة “بيتس” للإلكترونيات، فقد كسب 620 مليون دولار خلال الشهور الاثني عشر الماضية، متفوقاً بذلك على أي شخص آخر في تاريخ قائمة “فوربس”.