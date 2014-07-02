«ناسا» تطلق قمرا صناعيا لقياس غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” قمرا صناعيا مخصصا لقياس نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض،وسوف يساعد القمر المسمى “المرصد المداري لثاني أكسيد الكربون 2″ في تحديد الأماكن الرئيسية على سطح الأرض، التي ينبعث منها ذلك الغاز والأماكن التي يمتص فيها.

وأطلق صاروخ من طراز دلتا،بحسب ما ذكرت بي بي سي، يحمل القمر الصناعي من قاعدة فاندنبرغ الجوية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في تمام الساعة 09:56 بتوقيت جرينتش.

وكان قد تم تأجيل إطلاق القمر لمدة يوم، الثلاثاء، بسبب خلل في النظام المائي المستخدم لتقليل الضوضاء والاهتزاز الناتج عن محرك الصاروخ في مرحلة إطلاقه الأولى.

ويحمل القمر الصناعي المسمى اختصارا OCO-2 لقب “2″ لأنه بديل للمركبة الفضائية التي دمرت أثناء عملية إطلاقها عام 2009.

ومن المقرر أن تستمر مهمة القمر الصناعي الجديد، والذي يتكلف 468 مليون دولار، لنحو عامين على الأقل.

ويعد الهدف الرئيسي لهذه المهمة هو دراسة التوزيع الجغرافي لغاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي حول العالم ، وقياس امتصاصه عبر أعمدة الهواء على سطح الأرض.

ومن المتوقع أن يعطي هذا القياس صورة أفضل للعلماء لدراسة تأثير انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في كوكب الأرض على المناخ.