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استطلاع: «أوباما» أسوأ رئيس أمريكي منذ الحرب العالمية الثانية

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أفاد استطلاع، اليوم ، بأن باراك أوباما يعتبر أسوأ رئيس للولايات المتحدة الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية، متقدما على جورج دبليو بوش.

وذكر استطلاع جامعة «كينيبياك» الأمريكية أن 33% اعتبروا «أوباما» أسوأ رئيس منذ الحرب العالمية الثانية يليه جورج بوش الابن 28%، وريتشارد نيكسون 13%.

وقال مساعد مدير مركز استطلاعات الجامعة، في ولاية كونيتيكت، تيم مالوي: «في الأعوام الـ69 الأخيرة من التاريخ الأمريكي تولى 12 رئيسا، يعتبر الرئيس (أوباما) مع جورج دبليو بوش في أدنى شعبية».

وحول أفضل رئيس منذ 1945، أشار 35% إلى الجمهوري رونالد ريجان (1981-1989)، يليه بيل كلينتون (1993-2001) (18%) وجون كينيدي (1961-1963) (15%) و«أوباما» (8%).

كان «أوباما» وصل إلى الرئاسة بمعدل مرتفع للغاية من الشعبية بسبب وعده بالابتعاد عن أسلوب سلفه بوش الابن الذي شهد عده حربي العراق وأفغانستان وأزمة اقتصادية شديدة وتدهور صورة الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم.

وأجري الاستطلاع بين 24 و30 من يونيو الماضي.

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