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«ساركوزي» تعليقًا على اتهامه بـ«الفساد»: لم أخالف القانون

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أكد الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، الأربعاء، أنه «لم يرتكب أبدا عملا مخالفا للمبادىء الجمهورية أو لدولة القانون»، وندد بما وصفه بأنه «تسييس» للقضاء، بعد توجيه التهمة إليه بـ«الفساد».
> وقال «ساركوزي»، الذي خضع للتحقيق، ليلة الثلاثاء، خصوصا بتهم «الفساد واستغلال النفوذ»، إنه «لم يخن ثقة» أي شخص، بحسب مقتطفات من مقابلة مع تليفزيون «تي في 1» وإذاعة «أوروبا 1» بثتها «إل سي آي».

وقال «ساركوزي»، الذي تولى الرئاسة من 2007 إلى 2012: «في بلادنا، بلاد حقوق الإنسان ودولة القانون، هناك أمور يتم تنظيمها، على الفرنسيين أن يعرفوها، وأن يحكموا عليها عن وعي وبكل حرية».

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