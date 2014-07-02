الجامعة العربية تحتفل بالعيد القومي لجمهورية القمر المتحدة

احتفلت الامانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم بالعيد القومي لجمهورية القمر المتحدة بحضور السفير جعفر عبد الله شيخ احمد مندوب جمهورية القمر المتحدة لدى الجامعة العربية،والدكتور نبيل العربي الامين العام لجامعة الدول العربية وعدد من المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية.

وقال العربي -في كلمته أمام الاحتفالية-ان الشعب القمري كافح منذ بدء الحكم الاستعماري الفرنسي في عام 1841 وحتى إعلان استقلاله عام 1975، وظل يعاني من الاضطرابات السياسية، إلى أن تم الإعلان عن أول انتخابات رئاسية في عام 2006 والتي نتج عنها فوز الرئيس أحمد عبد الله محمد سامبي،موضحا ان هذه الانتخابات كانت بمثابة تسليم سلمي للسلطة في جزر القمر منذ حصولها على الاستقلال.

واضاف العربي ان هذه الانتخابات التي شاركت فيها جامعة الدول العربية، مع حكومة القمر ساهمت فى تهيئة الظروف السياسية والمادية لعقدها بكل نزاهة وشفافية.

وشدد العربي على ضرورة تواصل تعزيز المكتسبات المحققة في السنوات الأخيرة على الساحة القمرية بما فى ذلك إحراز التقدم في المصالحة الوطنية الشاملة، موضحا ان جامعة الدول العربية بذلت جهودا كبيرة بالتنسيق مع الحكومة القمرية من أجل تعميق روح التشاور ورفض حالة التمرد العسكري،فضلا عن كونها نجحت هذه الجهود في فتح صفحة جديدة في العلاقة بين الرئيس وحكام الجزر علاقةٌ أساسُها الدستور المتوافق عليه شعبياً ومبادؤها تقوم على روح الإخاء والتعاون.

> وقال العربي انه في 20 نوفمبر عام 1993 انضمت جمهورية القمر المتحدة إلى جامعة الدول العربية، وكانت بذلك آخر الدول العربية التي انضمت إلى بيت العرب، وعلى الرغم من حداثة عهدها بالجامعة فقد حرصت جمهورية القمر على تقوية أواصر العلاقات بينها وبين الدول العربية في شتى المجالات، وعلى تعزيز العمل العربي المشترك من أجل مواجهة التحديات التي تتعرض لها الأمة العربية.

واضاف :لقد شهدت جمهورية القمر المتحدة مجموعة أنشطة اقتصادية قام بتفعيلها الجانب العربي بصفة جماعية، سواء من خلال الصندوق العربي الذى أنشأته الجامعة العربية عام 2002 للمساهمة فى تمويل التنمية فى القمر، ونجح بالفعل فى تحقيق مجموعة من المشروعات التنموية فى ربوعها، أو من خلال اللجنة العربية للتنمية والاستثمار المنبثقة عن مؤتمر الدوحة للمانحين للتنمية فى القمر الذي عقد في مارس 2010 تحت إشراف الجامعة العربية، وقامت من خلاله الأمانة العامة بتمويل مشروعات تنموية بقيمة 2 مليون دولار، إضافة إلى الدعم الفني المتمثل في إقامة دورات تدريبية لكوادر قمرية، وايفاد أطباء مقيمين إلى مستشفيات القمر.

وشدد العربي على إن جامعة الدول العربية ستظل حريصة كل الحرص على الوحدة الوطنية القمرية، وعلى هوية جزيرة مايوت القمرية ورفض الاحتلال الفرنسي لها،مطالبا فرنسا بمواصلة الحوار مع الحكومة القمرية للتوصل إلى حل يكفل عودة جزيرة مايوت إلى السيادة القمرية.

> أ ش أ