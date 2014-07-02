6 أبريل : لن نشارك فى تظاهرات الغد..وعلى الإخوان الإلتزام بالسلمية‎

قال محمد نبيل، عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 أبريل:” إن دعوات تحالف دعم الشرعية للتظاهر غدًا تحت شعار عودة المعزول مرسي مازال إنكار للوضع الحالى على الارض، ويندرج تحت بند السعى وراء السلطة وليس أهداف الثورة”.

وأضاف نبيل فى تصريح لوكالة “ONA” للأنباء، أن الإخوان شريك أساسى فى الوضع التى وصلت إليه البلاد، ونسى الإخوان أنهم من قاموا بتعيين السيسي وزيراً للدفاع ودافعوا عنه عندما إعترضت العديد من القوى السياسية وقتها.

وأشار نبيل إلى أن الاخوان مازالوا يعيشون فى وهم عودة مرسي، وأن الحركة مع رفع مطالب الثورة وتحقيق أهدافها فقط وليس السعى وراء السلطة.

وأكد نبيل على أن حق التظاهر مكفول للجميع بشرط الالتزام بالسلمية، مطالباً الشرطة بعدم إستخدام العنف، مضيفاً :”إن العنف لا يولد إلا العنف”.

كما أكد نبيل على عدم مشاركة الحركة فى أى تظاهرات وفاعليات غدًا، مضيفاً “أن الحركة لم ولن ترفع شعاراً بعودة رئيس فقد شرعيته فى الاساس، ولكن سترفع أهداف وشعارات ثورة يناير”.