الأمراض المعدية أهم أسباب التهاب عنق الرحم

التهاب عنق الرحم المزمن موجود فى 80٪ من السيدات التى تكشف عند الاطباء ويحدث فى السيدات بعد الولادات أو الإجهاض وفى نسبة قليلة جدا يكون نتيجة التهاب حاد لعنق الرحم والتهاب عنق الرحم، كما توضح دكتورة شريفة شرف استشارى أمراض النساء والتوليد بقصر العينى هو الالتهاب الأكثر شيوعا بين جميع مشاكل طب النساء، تصاب به نصف النساء، تقريبا مرة واحدة فى حياتهن على الأقل.

المرأة التى مارست الجنس ولو مرة واحدة وتعانى من أوجاع فى البطن أو إفرازات مهبلية غير اعتيادية، من المحتمل أـنها مصابة بالتهاب عنق الرحم، على الرغم من شيوع المرض إلا أنه لا يمكن بعد تشخيصه ذاتيا، ذلك لأن أعراض المرض، فى حال ظهورها، تشبه أعراض أمراض أخرى شائعة، كالتهاب المهبل.

أما عن أعراض التهاب عنق الرحم المزمن ففى معظم الحالات لا أعراض سوى - إفراز صديد كثير، وأحيانا يكون مختلطا بالدم ونزيف بعد العلاقة الزوجية وأثناء الحمل نزيف قبل الولادة أو فى الثلث الأخير للحمل، وألم أسفل البطن وألم أسفل الظهر وآلام عميقة أثناء العلاقة الزوجية.

أما عن مضاعفات التهاب عنق الرحم الحاد هى مرض التهاب الحوض وما يتبعه من انسداد فى الأنابيب والعقم

> وتشير شريفة إلى أن أسبابه تتمثل فى التهاب عنق الرحم الحاد.

> - الإصابه بالأمراض المعدية عن طريق الاتصال الجنسى

> - الدش المهبلى.

> - حساسية من وسائل منع الحمل مثل العازل، الكريمات القاتلة للحيوانات المنوية.