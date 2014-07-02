مليون جنيه لجمعية المسلم الصغير من «الاجتماعي للتنمية» لتشغيل الفتيات

وقع الصندوق الاجتماعي للتنمية، عقدا لتشغيل الفتيات مع جمعية المسلم الصغير، بقرية رابعة، بقيمة مليون جنيه، وذلك بحضور اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء.

وأكد المحافظ، أن المشروع يأتي في إطار مبادة العناية بصحة الأم والطفل، حيث يهدف المشروع إلي توفير 65 فرصة عمل بجانب تحسين الخدمات الصحية للأم والطفل ورفع الوعي الصحي للمجتمعات المستهدفة وفتح فصول محو الأمية، وذلك بعدد 15 قرية بقسم رمانة ببئر العبد.

أضاف المحافظ، أنه بجانب هذا العقد فقد سبق توقيع 3 عقود بقيمة 3 ملايين جنيه بمركز بئر العبد لمشروعات صحية وبيئية وتشغيل الشباب وفرت 270 فرصة عمل.

من جانبه أكد سليمان العماري، مدير عام الصندوق الاجتماعي بشمال سيناء، انه يجري الاعداد لتمويل عدد 2 جمعية اهلية للعمل بقسم رمانه في مجالات حملات النظافة البيئية والدهان بقيمة 15 مليون جنيه بواقع مليون لكل جمعية لتوفير ما لا يقل عن 150 فرصة عمل..بجانب توقيع عقد ترميم وصيانة المدارس بقيمة 4 ونصف مليون لترميم 15 مدرسة .

قام بتوقيع العقد كلا من سليمان العماري مدير عام الصندوق الاجتماعي للتنمية بشمال سيناء ونصار عيد سالم، رئيس مجلس ادارة جمعية المسلم الصغير برابعة.