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منظمة حقوقية تدعو المغرب لتحسين ظروف اعتقال مهاجرين غير شرعيين

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منظمة حقوقية تدعو المغرب لتحسين ظروف اعتقال مهاجرين غير شرعيين منظمة حقوقية تدعو المغرب لتحسين ظروف اعتقال مهاجرين غير شرعيين

قالت منظمة حقوقية مغربية، إن السلطات المغربية تشن حملات اعتقال "لا تحترم حقوق الإنسان" فى صفوف المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول جنوب أفريقيا، الذين يلجئون إلى الغابات المحيطة بمدينتى سبتة ومليلية (الخاضعتين للسيطرة الإسبانية) فى طريق عبورهم إلى السواحل الإسبانية.

وأضاف "مرصد الشمال لحقوق الإنسان" (منظمة حقوقية غير حكومية تنشط بشمال المغرب)، فى بيان تلقت مراسلة الأناضول على نسخة منه أمس الجمعة، أن حملات السلطات المغربية "لا تحترم المعايير والمبادئ الدولية لحقوق الإنسان".

وأضاف المرصد، أن السلطات المغربية تقوم خلال الأسابيع بحملة من "أجل إخلاء المناطق التى يتواجد بها هؤلاء المهاجرون السريون خاصة فى الغابات"، وأنها اعتقلت العشرات منهم .

ولم يتسن للأناضول الحصول على رد فعل السلطات المغربية حول هذه الاتهامات.

ويتوافد على المغرب خلال السنوات الأخيرة عدد من المهاجرين غير الشرعيين من دول جنوب الصحراء، فى طريقهم للعبور إلى دول أوروبا وخاصة إسبانيا، غير أن عددا منهم يستقر فى المغرب، لتصبح الأراضى المغربية موطن استقرار لا نقطة عبور، وفى عدد من مدنه يزاولون مهنية هامشية لتوفير قوتهم اليومى .

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