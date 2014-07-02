ننشر صورة شيك تبرع صاحب «النساجون الشرقيون» بـ 30 مليونًا لصندوق «تحيا مصر»

ننشر صورة الشيك الذى أودعه رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس مجموعة النساجون الشرقيون، بقيمة 30 مليون جنيه، قيمة الدفعة المقدمة للتبرع لصندوق “تحيا مصر”.

ويحمل الشيك الذى حصلت ONA، على نسخة منه، تاريخ 29 يونيه الماضى، مسحوب على البنك الأهلى المتحد فرع القاهرة.

وكان رجل الأعمال محمد فريد خميس أعلن الأربعاء الماضى مساهمته بنصف دخله السنوى لدعم الاقتصاد المصرى والتنمية المستدامة، وبما لا يقل عن 50 مليون جنيه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وذلك تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمساندة الاقتصاد المصرى.