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استطلاع رأي: أوباما أسوء رئيس أمريكي منذ الحرب العالمية الثانية

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استطلاع رأي: أوباما أسوء رئيس أمريكي منذ الحرب العالمية الثانية استطلاع رأي: أوباما أسوء رئيس أمريكي منذ الحرب العالمية الثانية

الرئيس الأميركي باراك اوباما

أظهر استطلاع رأي جديد الأربعاء، أن الرئيس الأميركي باراك أوباما احتل المرتبة الأولى على لائحة أسوأ رئيس أميركي منذ الحرب العالمية الثانية.

وبحسب المسح، الذي أجراه معهد الاستطلاع في جامعة كوينيبياك،، بحسب ما ذكرت سكاى نيوز، فإن 33% من المستطلعين وجدوا أن أوباما أسوأ رئيس أميركي خلال الـ70 عاما الماضية، مقابل 28% لجورج دبليو بوش.

وذكر المعهد أن 35% وجدوا أن الرئيس الجمهوري رونالد ريغان (1981-1989) هو الأفضل منذ 1945، فيما اختار 18% بيل كلينتون و 15% جون كينيدي.

وقال مساعد مدير معهد الاستطلاع تيم مالوي إنه “على مدى 69 عاما من التاريخ الأميركي و 12 ولاية رئاسية، وجد الرئيس باراك أوباما نفسه مع الرئيس السابق جورج دبليو بوش في أدنى سلم الشعبية”.

إلى ذلك قال 45% من المستطلعين أن الولايات المتحدة كانت لتكون أفضل لو فاز الجمهوري ميت رومني في الانتخابات الرئاسية في 2012، مقابل 38% رأوا عكس ذلك.

وبدأ استطلاع الرأي الأخير منحازا للرؤساء الجدد، إذ اعتبر 13% فقط ريتشارد نيكسون أسوأ رئيس وهو الذي استقال من منصبه إثر فضيحة، مقابل 8% لجيمي كارتر الرئيس الديموقراطي الذي حكم ولاية واحدة بين 1977-1981.

وأجري الاستطلاع بين 20 و24 يونيو وشارك فيه 1446 ناخبا مسجلا، ويتضمن هامش خطأ بنسبة 2.6 %.

 

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