خبير سعودى: عمق بئر «زمزم» 30 متراً ويتغذى من 3 عيون

أوضح أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى الدكتور فواز الدهاس، أنه مر على ظهور ماء زمزم نحو 40 قرنا من الزمن حسب المصادر التاريخية حين ظهورها لسقيا سيدنا إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام فجرها له روح القدس.

وذكر أن بئر زمزم،بحسب ما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية، تقع بالقرب من الكعبة المشرفة وعمقها 30 مترا، ولكن فتحة البئر الآن واقعة تحت سطح المطاف على عمق 1.56 متر، وفي أرض المطاف خلف المقام إلى اليسار وأنت تنظر إلى الكعبة المشرفة، مشيرا إلى أن البئر تنقسم إلى قسمين جزء منه مبني عمقه 12.80 متر عن فتحة البئر والثاني جزء منقور من الصخر وطوله 17.20 متر وبهذا يكون عمق البئر 30 مترا، ويبلغ عمق مستوى الماء عن فتحة البئر نحو أربعة أمتار، وعمق العيون التي تغذي البئر عن فتحة البئر 13 مترا ومن العيون إلى قعر البئر 17 مترا وقطر البئر يختلف باختلاف العمق وهو يتراوح بين 1.5 متر و 2.5 متر، وهذا موضح بالتفصيل في كتاب المهندس يحيى كوشك.

وقال أستاذ التاريخ إن العيون التي تغذي بئر زمزم فهي ثلاث عيون: عين حذاء الركن الأسود، وعين حذاء جبل أبى قبيس والصفا، وعين حذاء المروة، هذا هو التحديد القديم لعيون زمزم في القرن الثالث وما قبله، أما التحديد الحديث للبئر والذي تم سنة 1400هـ فهو المصدر الرئيسي فتحة تتجه جهة الكعبة المشرفة في اتجاه ركن الكعبة الغربي.