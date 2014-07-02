انتشار “تي شيرت” يحمل شعارات داعش بتركيا

ظهرت قمصان تحمل شعارات تنظيم ما يسمى بـ “دولة الإسلام في العراق والشام” (داعش) بأحد متاجر ضواحي مدينة اسطنبول، والذي افتتح مؤخرا بضاحية “باجيلار” التي يعد أغلب سكانها من طبقة العمال.

وجميع الملابس التي تعرض في المتجر تتماشى مع قواعد الشريعة التي تفرضها داعش في العراق بعد استيلاءها على مدينة الموصل بشمالي البلاد إلى جانب ملابس وحجاب السيدات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وذكرت وكالة أنباء إخلاص التركية اليوم الأربعاء أن المتجر الذي يسمي “زيراه موسليم” حصل على أكثر من 9000 معجب في صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، ووصف أصحابه أنفسهم بأنهم أداة لفرض “الطراز الإسلامي”.

> وتظهر القمصان عليها صور لأسلحة كلاشنيكوف ومعدات حربية وشعارات مكتوبة مثل “مجاهدين حول العالم” و “سنبقى متحدين”، إلى جانب قمصان أخرى تروج لحركتي “طالبان” و”حماس”، اللتين صنفتهما الولايات المتحدة كمنظمات إرهابية.

أ ش أ