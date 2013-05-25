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الجزائر: حقل قاسى طويل ينتج 12 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعى

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الجزائر: حقل قاسى طويل ينتج 12 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعى الجزائر: حقل قاسى طويل ينتج 12 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعى

قال "عبد الحميد زرقين"، الرئيس التنفيذى لشركة المحروقات "سوناطراك" المملوكة للحكومة الجزائرية، إن مشروع وحدة معالجة الغاز الطبيعى بقاسى طويل سيدخل الخدمة فى الشهر المقبل، وسوف ينتج 12 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الطبيعى.

وذكر زرقين أن وتيرة إنجاز المشروع الهائل تسير "بوتيرة جيدة"، على الرغم من تأخر موعد استلامه، الذى كان مقررا فى أبريل الماضى بعد الاعتداء على القاعدة الغازية تيجنتورين جنوب شرق البلاد فى يناير الماضى.

وقال لوكالة الأنباء الجزائرية إنه: "تم ربط 44 بئرا من أصل 52 بئرا مبرمجة مما سيضمن إنتاجا من الغاز لفترة 15 إلى 20 عاما". وأضاف زرقين أن: "الاستثمارات فى شركة سوناطراك فى ارتفاع". وأكد زرقين تشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع النفطية والغازية.

يشار إلى إن الهجوم على القاعدة الغازية تيجنتورين جنوب شرق الجزائر فى يناير الماضى قد أسفر عن مقتل نحو 37 عاملا أجنبيا، وعاملا جزائريا إلى جانب مقتل 19 مسلحا، واعتقال ثلاثة آخرين . وأعلن مختار بلمختار، المكنى خالد أبو العباس، أمير كتيبة "الملثمون"، مؤسس كتيبة "الموقعون بالدماء"، المرتبطين بتنظيم القاعدة مسئوليته عن الهجوم.

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