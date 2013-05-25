وليد توفيق يتجاهل راغب علامة في "موازين"

أطلق الفنان وليد توفيق خلال مؤتمره الصحافي الذي عقده في مهرجان "موازين" في دورته الثانية عشرة في مدينة الرباط في المغرب، عدّة تصريحات ناريّة.

فرداً على سؤال عن رأيه بمشاركة وائل كفوري وراغب علامة في لجان تحكيم برامج الهواة قال متجاهلاً ذكر اسم راغب، إنّه تنبّأ منذ زمن بنجومية وائل كفوري، مؤكداً أنّ المخرج سيمون أسمر لحظة ولادة نجومية كفوري، الذي كان اسمه ميشال، استعان بحرف الواو من اسم وليد وأطلق عليه اسم وائل.

وقال إنّه أيضاً تنبًأ بنجومية شيرين عبد الوهاب وبنجومية رامي عياش، وذكر وليد في سياق حديثه في المؤتمر الصحافي انه يعمل على تحضير فيلم سينمائي، يحكي قصة حياته وأنه اختار محمد مجذوب للعب دور وليد توفيق الطفل، وأنّه هو نفسه من سيلعب دور البطولة في الفيلم.