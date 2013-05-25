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نور الشريف لا ينام

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نور الشريف لا ينام نور الشريف لا ينام

يكثّف الفنّان نور الشريف تصوير مشاهده في مسلسل "خلف الله"، خاصة وأنّه بدأ العمل عليه في وقت متأخر، للحاق بالعرض في شهر رمضان. وقد زادت مسؤوليته بعدما قام عدد من القنوات الفضائية بشراء المسلسل، ويكاد الشريف لا ينام سوى ساعتين في اليوم فقط.
ويقوم الشريف حالياً بتصوير مشاهد في الصعيد، وتحديداً في مدينة "نجح حمادي"، ويعاني من شدّة الحرارة، وهو ما أصابه بإرهاق شديد، وبمجرد أن ينتهي من التصوير سيسافر برفقة ابنتيه سارة ومي إلى الشاليه الخاص بهم في الساحل الشمالي، لقضاء إجازة الصيف.

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