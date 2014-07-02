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بالفيديو:نصائح غذائيّة لرشاقة تحاكي نجمات رمضان

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بالفيديو:نصائح غذائيّة لرشاقة تحاكي نجمات رمضان بالفيديو:نصائح غذائيّة لرشاقة تحاكي نجمات رمضان

الأربعاء 02-07-2014 14:32

تتنافس نجمات رمضان على جذب أكبر نسبة من المشاهدين العرب في مجال الدراما التلفزيونية، إلا أن الرشاقة تجمعهن، إذ تتمتّع كلّ منهن بإطلالة مثالية تسحر الجمهور، وتُضفي لمسة خاصّة على العمل الذي يُعرض على الشاشة الصغيرة. ولعلّ أشهر النجمات لهذا العام، هن:الممثّلة السورية جيني إسبر التي تشارك في مسلسلين: "بواب الريح" و"خواتم"، والنجمة الجماهيرية هيفا وهبي بطلة مسلسل "كلام على ورق"، والممثّلة المصرية غادة عبد الرازق بطلة مسلسل "السيدة الأولى".
ولتنعمي برشاقتهن الأخّاذة، لا بدّ لك من اتّباع أهمّ النصائح المستمدّة من المعالجة الغذائيّة كريستال أبي عاصي:

- استهلي وجبة الإفطار بالتمر الذي يتمتّع بأهمية بالغة، لكونه يحتوي على مجموعة من المعادن والفيتامينات التي يحتاج إليها جسم الصائم. ولكن احذري من الإفراط في استهلاه، نظراً إلى غناه بنسبة مرتفعة من السكّر الذي يُساهم في زيادة وزنك.ولذا، يُنصح بالاكتفاء بحبّات ثلاث منه.
- احرصي على تناول طبق من الحساء الذي يمدّ جسمك بنسبة مهمّة من الماء ليبقى رطباً، فلا تشعرين بالتعب والإرهاق طوال النهار.
- لا تغفلي عن تناول السلطة، لكونها تحتوي على كميّة هامّة من الألياف التي تمنع الإصابة بالإمساك الأكثر شيوعاً في رمضان. ويُفضّل أن يحتوي طبق السلطة على الخضر الورقية الخضراء، كالخسّ والروكا والبقلة والصعتر والسبانخ.
- ابتعدي عن المقالي والزيوت على أنواعها كافة، لأنها عدوة الرشاقة خصوصاً في رمضان. ولذا، استعيضي عنها بالأطعمة المشويّة الصحيّة.
- وأخيراً، واظبي على ممارسة أحد أنواع الرياضة الخفيفة بعد الإفطار، كالمشي البطيء مثلاً لمدّة 30 دقيقة.

 

 

 

 

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سيدتي

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