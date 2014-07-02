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بالصور .. إزالة 151 إشغالات وتعديات على الأراضي والطرق بالمنيا

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بالصور .. إزالة 151 إشغالات وتعديات على الأراضي والطرق بالمنيا بالصور .. إزالة 151 إشغالات وتعديات على الأراضي والطرق بالمنيا

إزالة إشغالات وتعديات على الأراضى والطرق بالمنيا

تواصل الدولة جهودها لعودة الانضباط للشارع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات ، حيث تمكنت حملة مكبرة لمديرية أمن المنيا بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص من إزالة عدد35 حالة ما بين 16 حالة تعدى على أرض زراعية و10 حالات تعدى على إصلاح زراعي و9 حالات تعديات على الطرق بمركز أبوقرقاص ومدينة الفكرية.

كما تمكنت الحملة من تنفيذ إزالة 116 حالة إشغالات تضم إزالات ومخالفات إدارية وبيئية .

من جانبه، شدد اللواء صلاح الدين زيادة على استمرار تنفيذ تلك الحملات بمدن ومراكز المحافظة للحفاظ على الأراضي الزراعية ورفع الإشغالات وعودة الانضباط، وتحقيق السيولة المرورية، وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة.

 

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