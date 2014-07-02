ضبط إخواني متورط في أعمال إرهابية بالمنيا

تمكنت وحدة مباحث بندر ملوي، من ضبط أحد العناصر الإخوانية يُدعى محمد نصر الدين 42 سنه، المطلوب ضبطه وإحضاره في 5 قضايا عنف.

حيث تلقي اللواء أسامه متولي مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي، بتمكن العميد محمد عبد العظيم رئيس فرع البحث الجنائي جنوب المنيا، من القبض عليه، و تبين أنه موظف بنقابة النقل البري، ومقيم ببندر ملوي، و متهم باقتحام الكنيسة الأنجيلية ومحاوله اقتحام مركز الشرطة بملوي وخرق قانون التظاهر في أحداث العنف التي وقعت بمنتصف أغسطس عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة .