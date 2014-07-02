طرح لحوم بلدية طازجة بسعر 45 جنيها للكيلو للمواطنين بالمنيا

بناءً على توجيهات اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا ، قامت مديرية الزراعة (قطاع الإنتاج ) صباح اليوم بتوفير لحوم بلدية طازجة و مذبوحة للمواطنين وطرحها بسعر 45 جنيه للكيلو الواحد وذلك بشوادر مراكز سمالوط و المنيا وأبوقرقاص كدفعة أولى بإشراف من مديرية الزراعة و بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لدعم الأسواق باللحوم ومواجهة ارتفاع الأسعار و مراعاة لمحدودي الدخل .

وأعطى المحافظ توجيهاته لوكيل وزارة الزراعة و التموين والصحة بمراقبة ومتابعة الأسواق و المحال التجارية و فروع الجمعيات الاستهلاكية بالمراكز وفروعها للتأكد من توفير السلع الغذائية الأساسية و المدعمة ومراجعة عملها و الاطمئنان على صلاحية الأطعمة و الأغذية المعروضة و كذلك موائد الرحمن المقامة بالمحافظة ومطابقتها للمواصفات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي لمنع حدوث حالات تسمم غذائي وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة .

وفى سياق متصل ، أكد وكيل وزارة الزراعة على استمرار المحافظة في دعم الأسواق باللحوم من مشروع التسمين التابع للمحافظة طوال شهر رمضان و بسعر 50 جنية للكيلو الواحد المعبأ في أكياس من خلال منافذ التوزيع المقامة بجوار الوحدات المحلية وسيارات اللحوم المتنقلة بالقرى .