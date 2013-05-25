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كتابات عبريّة تصيب علا غانم وأيتن عامر بالذعر

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كتابات عبريّة تصيب علا غانم وأيتن عامر بالذعر كتابات عبريّة تصيب علا غانم وأيتن عامر بالذعر

حالة من الذعر أصيب بها فريق عمل مسلسل "الزوجة الثانية" لبطلتيه أيتن عامر وعلا غانم، اللتان شكّتا بوجود شاب إسرائيلي في موقع تصوير المسلسل في مدينة الإنتاج الإعلامي، بعد ملاحظتهما الكلمات المكتوبة باللغة العبرية على جوانب الجدران .
وبعد تتبّع هذا الشاب، تم تسيلمه إلى أمن مدينة الإنتاج الإعلامي، الذي يتم فيه تصوير المسلسل، وبعد التحقيقات معه، تبيّن أنّه ليس إسرائيلياً، بل مصري الجنسية لكنه يجيد اللغة العبرية، وقال إنه فعل ذلك حتى يلفت الأنظار إليه ويحقق شهرة.

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سيدتي