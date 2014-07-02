«كيري»: استقالة المبعوث الأمريكي لأفغانستان

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، في بيان، الأربعاء، أن المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى أفغانستان، جيمس دوبينز، سيغادر مهامه وسيحل محله نائبه، دانيال فلدمان، في حين تمر العلاقات بين كابول وواشنطن بمرحلة حرجة.

وتأتي استقالة «دوبينز»، في ختام مهمته التي امتدت على مدى عام، بينما ارجئ إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية الأفغانية 5 أيام للتحقيق في شبهات بالتزوير تهدد بشل الاستحقاق ودفع البلاد إلى عدم الاستقرار السياسي.

ورفع «دوبينز» العلم الأمريكي على مبنى السفارة الأمريكية في كابول بعد سقوط نظام «طالبان»، في 2001.

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