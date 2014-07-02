ديديي غرامباك يغادر الفدرالية الفرنسية للخياطة الفاخرة والازياء الجاهزة

تم الإعلان رسمياً، يوم امس، عن ترك ديديي غرامباك Didier Grumbach للفدرالية الفرنسية للخياطة الراقية و الأزياء الجاهزة، وبهذا القرار تفقد الفدرالية أحد أهم وأشهر أعمدتها، حيث عمل ديديي غرامباك طوال فترة رئاسته للفدرالية الفرنسية على أن باريس عاصمة عالمية للموضة من خلال فتح المجال واسعاً أمام المصممين الشباب لعرض تصاميمهم خلال اسابيع الموضة في باريس .

تشمل الفدرالية الفرنسية للخياطة الفاخرة والازياء الجاهزة، غرفة الخياطة الرجالية وكذلك عدد كبير من المصصمين العالميين الذين لا يمكنهم المشاركة في عروض باريس بدون موافقته. كان ديدي غرامباك منفتحاً ومشجعاً للمصممين الذين يطمحون إلى عرض تصاميمهم في باريس وخاصة داخل البرنامج الرسمي للعروض. وإضافة الى مهامه كرئيس للفدرالية الفرنسية للخياطة الراقية والازياء الجاهزة ، كان ديدي غرامباك يدير قسم الاتصال لدى "هيرمس" Hermes، حيث أشرف على مجلة Le monde D’Hermès لعدة سنوات. ويعتبر ديدي غرامباك من اهم واشهر رجال الاعمال الفرنسيين المولعين بالموضة حيث تراس الفدرالية الفرنسية للخياطة الفاخرة والازياء الجاهزة منذ 1998، كما انه دخل عالم الموضة من بابه الواسع حيث كان من مؤسسي دار "ايف سان لوران ريف غوش" سنة 1966 بجانب ايف سان لوران وبيار بارجييه، كما شغل منصب رئيس دار "تيري موغليير" سنة 1978 ، وقد صدر له كتابا بعنوان "تاريخ الموضة" Histoire de la mode سنة 1997.

وستكون عروض باريس للخياطة الفاخرة لخريف وشتاء 2015 التي ستنظم من 6 الى 11 يوليو/ تموز الحالي آخر العروض الباريسية التي ستنظم تحت رئاسة أحد أشهر عشاق الموضة الباريسية والعالمية.

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