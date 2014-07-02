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نعومي تطرح عروضاً استثنائية لشهر رمضان

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نعومي تطرح عروضاً استثنائية لشهر رمضان نعومي تطرح عروضاً استثنائية لشهر رمضان

الأربعاء 02-07-2014 15:06

أعلنت نعومي، العلامة الرائدة في المنطقة في مجال الملابس الداخلية النسائية، عن احتفالها بشهر رمضان بعروض حصرية على مختلف منتجاتها التي تتنوع بين الفساتين الغير رسمية، أطقم النوم المريحة، فساتين "غلامور" Glamour طويلة، بالإضافة إلى مستحضرات الجسم والعناية بالبشرة. وتستمر هذه العروض خلال الفترة الممتدة ما بين 28 يونيو و23 أغسطس 2014، وهي مصممة خصوصاً لشهر رمضان وموسم الهدايا في فترة العيد. وتقدّم نعومي عدداً من خطوط الملابس النسائية التي تشمل الملابس الداخلية وملابس النوم الأنيقة وأطقم العرائس فضلاً عن ملابس الحمام والخِفاف ومجموعة من العطور.
اغتنمي الفرصة وزوري محلات نعومي وإحصلي على احتياجاتك من منتجاتها المميزة بأفضل الأسعار.

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سيدتي