نادين نجيم جريئة في "لو" أداءً وذوقاً

نادين نجيم من الممثلات اللبنانيات المميّزات، اللوتي يتقن أدوارهن بطريقة جيدة ويتقمصّن الشخصيات اللواتي يلعبنها بمهارة. وهي بالإضافة إلى ذلك هي إحدى النجمات اللواتي يمتلكن أسلوباً مميّزاً في الموضة وفي الإطلالات العصرية والجذابة. وفي شهر رمضان الكريم، تلعب نادين دوراً صعباً في مسلسل "لو"، إلى جانب الممثلين القديرين: عابد فهد ويوسف الخال؛ فكيف ستبدو بهذا الدور؟ وكيف ستكون إطلالاتها؟

عوّدتنا نادين نجيم الظهور بإطلالات جميلة دائماً، إن كان في أعمالها الفنية على شاشة التلفاز، أو في المقابلات واللقاءات، أو في المناسبات الرسمية، وحتى على السجّادة الحمراء، إذ إنّها تعرف ما تختار من ملابس تُناسب شخصيّتها القويّة وجمالها العربي وملامحها الأنثوية الجذابة. فأسلوبها يجمع ما بين الأناقة والعصريّة، مع لمسات من الكلاسيكيّة، حيث كثيراً ما تختار الجينز مع القمصان القطنية للإطلالات العملية، أو الفساتين الناعمة، والطويلة منها، للمناسبات الرسمية والاحتفالات الكبيرة، كما تحرص دائماً على أن تتزيّن بأجمل الاكسسوارات وانتقاء أفخم الحقائب والأحذية. وهي لا تتردّد في اختيار التصميمات الغريبة المواكبة لأحدث صيحات الموضة. لذلك، نراها أحياناً في إطلالات كلاسيكيّة أنثويّة، وفي أقمشة ناعمة وألوان هادئة، وأحياناً أخرى نراها في إطلالات مبتكرة وأقمشة مميّزة وألوان قويّة.

بالتأكيد، ستتمكّن نادين من تأدية دورها في مسلسل "لو"، الذي يُعرض حالياً بطريقة جيّدة، وبالتأكد أنّ إطلالاتها ستكون جميلة ومميّزة.

سيعجبك أيضاً: