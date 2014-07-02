محافظ بورسعيد يفتتح جراج انتظار سيارات بحي الشرق

افتتح اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد جراج انتظار للسيارات والواقع بميدان السكة الحديد.

ويستوعب الجراج أكثر من 150 سيارة وبسعر انتظار رمزي،مشيدًا بسعة الانتهاء منة وطالب بتحصيل رسوم رمزية،مشيرًا بأن ذلك المكان سوف يساعد علي تخفيف حدة الازدحام بصورة كبيرة في هذه المنطقة التي تكتظ بسيارات الشاحنات التي تمر بشارع عزمي .

وأضاف قنديل بأنة تم التنسيق مع مرور بورسعيد بشأن تعيين خدمات حول المنطقة لمنع سيارات النقل الثقيل من الوقوف حول مداخل ومخارج الجراج .

وأضاف أنة جاري الإعدادا لإقامة جراج أخر بالقرب من المنطقة بعد عمل الدراسات اللازمة لة .