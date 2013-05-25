دجاجة أحلام تثير عاصفة من الضحك فيArab Idol

حلقة جديدة من برنامج Arab Idol تميزت بطرافتها، وأجواءها الفنية الجميلة مع الفنان محمد منير الذي بدا واضحاً إهتمام محطة MBC بحضوره، وهو بدوره لم يبخل بزيارة المشتركين قبل حلوله ضيفاً في ليلة الجمعة، ما يرجّح انضمامه إلى قافلة نجوم المحطّة ببرامجها المتنوّعة.

وعلمت "سيدتي نت" أن الوفد الإعلامي المصري الذي دعته MBC كان لتسليط الضوء على هذه الحلقة بحضور محمد منير الذي أشيع أنه قد ينضم إلى لجنة برنامج Arabs Got Talent.

كانتاكي أحلام الحدث

طرافة أحلام لا تنتهي في كل حلقة، فبعد هدوء لازمها الأسبوع الماضي، عادت أحلام لتشاغب كعادتها، فشنّت حرباً ظريفة على وجبة "كانتكي"، وطلبت إحضار الوجبة إلى غرفتها في الفندق مهدّدة بشن حرب على "تويتر" في حال لم ينفّذ طلبها، وكان لها ما أرادت، وجبة دجاج كنتاكي صوّرتها ونشرتها عبر حسابها، لتؤكد أن الملكة تطلب وطلباتها تنفذ.

أحلام أثارت موجة من الضحك في صفوف الجمهور، كما ضحك راغب من قلبه، وما أن أنهت أحلام جملتها، حتى اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الطريفة، ويكفي كتابة كلمة "كنتاكي" على "تويتر"، لقراءة كم النكات التي انطلقت قبل نهاية الحلقة.

وبدا أنّ الفتور بين راغب وأحلام كان أقلّ حدّة في هذه الحلقة.

نانسي تخلّت عن هاتفها

نانسي بدورها بدت سعيدة ومنطلقة، ولم تثبت في مكانها، وبين فاصل إعلاني وآخر، كانت تذهب إلى الكواليس.

الهاتف اختفى من يد نانسي نوعاً ما في هذه الحلقة، ولم نره سوى مرة واحدة في يدها.

صداقة الشافعي ومبارك الهاجري

يبدو أن علاقة وطيدة تربط زوج أحلام السيد مبارك الهاجري بالموزع الموسيقي حسن الشافعي، إذ لوحظ أن أحاديث تدور بينهما بين فقرة وأخرى عندما يصعد مبارك للإطمئنان على زوجته.

راغب والفتيات

لا تزال الفتيات في البرنامج يتهافتن لإلتقاط صور فوتوغرافية مع راغب، الذي يرحب بهن من كل قلبه، وهو دائماً مشرق الإبتسامة والأحاديث بينه وبين نانسي لا تنتهي.

وبالعودة إلى المشتركين، فقد همس بعض الحاضرين بإمكانية خروج المشترك السوري عبد الكريم حمدان أو المشتركة المغربية سلمى الرشيدي في حلقة اليوم السبت كونهما لم يؤديا فقرتهما كباقي زملائهما.

يبقى أن نشير إلى أن حلقة السبت ستشهد خروج مشترك من بين الثمانية على أن تنحصر المنافسة بين سبعة منهم لحلقة يوم الجمعة المقبل، وسيكون ضيف الحلقة الفنان راغب علامة.

كواليس الحلقة

لوحظ حضور كثيف للصحافة المصرية والعربية واللبنانية.

حضور لافت لمدير البرامج في الـ mbc السيد مازن حايك الذي لم تفارق تعليماته للجنة ولمدير المسرح.

الدخان الذي استعمل على المسرح ضايق نانسي وباقي أعضاء اللجنة.