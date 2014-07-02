القضاء الإداري يُلزم هيكل بدفع مصروفات دعوى رفعها ضد محافظ البحر الأحمر

ألزمت محكمة القضاء الادارى بقنا، الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل وآخرين، بدفع مصروفات الدعوى القضائية رقم 15548 لسنة 20 قضائية والتى أقامها ضد محافظ البحر الأحمر ورئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة ” بصفتيهما ” والتى طالبوا فيها بوقف قرار محافظة البحرالأحمر رقم 396 لسنة 2011 والذى نص على فسخ عقد البيع لمساحة 22000متر متربع والموقع بين محافظة البحر الأحمر ” طرف أول ” ومحمد حسنين هيكل وآخرين” طرف ثانى “.

حيث أن الطرف الثانى لم يلتزم بالفترة الزمنية المقررة للعمل فى قطعة الأرض المباعة من المحافظة، وهو ما يخالف ما تم الاتفاق عليه فىالعقد ، مما استوجب قيام الوحدة المحلية بفسخ العقد وسحب الأرض من الطرف الثانى .

> وأفادت محكمة القضاء الادارى ، بقبول الدعوى المقدمة من هيكل شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى بمصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.

> وكان محمد حسنين هيكل وآخرين قد تقدموا بالدعوى رقم 15548 لسنة 20 قضائية، يتضررون فيها من قيام الوحدة المحلية بفسخ العقد المبرم بينهم وبين الوحدة المحلية بشراء مساحة 22000متر مربع بالتقسيم الشمالى بمدينة الغردقة ، للاستفادة منها فى

> توسيع فيلاتهم ، وتم تحديد فترة زمنية للبدء فى استخدام المساحة المحددة لكل فيلا، إلا أن عدم التزامهم بالفترة الزمنية المحددة دفع الوحدة المحلية لسحب الأراضي وفقاً للشرط الجزائى بالعقد.