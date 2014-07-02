بعد ضبط 1087 وجبة غير صالحة..«حماد» يأمر بإغلاق أحد المطاعم الشهيرة بأسيوط

قال مصطفى طاهر رئيس حي شرق أسيوط، أن اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط، أمر بإغلاق أحد المطاعم الشهيرة بمدينة أسيوط بعد ضبط عدد 1087 وجبة غذائية كاملة الطهي بداخلها كمية من الأرز المطهي وربع فرخة داخل صالة المطعم ومعبأة في أكياس ومعدة للتوزيع، غير صالحة للاستهلاك الأدمي لتحلل أنسجتها مع انبعاث روائح كريهة، وذلك لحين صدور قرار من المحافظ بعد وصول نتائج المعمل المركزي بالقاهرة وقرار النيابة، مشيرا الى أن الوجبات تم التحفظ عليها.

وكانت حملة مكبرة شارك فيها مباحث التموين والطب البيطرى، على أحد المحلات الشهيرة وتمكن من ضبط 1087 وجبة غير صالحة للإستخدام الآدمى وذلك فى اطار متابعة المحضر رقم 2807 إداري مركز منفلوط لسنة 2014م ” تسمم غذائي “والذي تضرر فيه عدد من المواطنين بدائرة مركز منفلوط من تناولهم وجبات فاسدة قامت احد المؤسسات بشراءها من المطعم الذي صدر قرار باغلاقه وقامت احد الجمعيات الاهلية بتوزيعها على الأهالى.