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اليونيسف تطالب “داعش” بالإفراج الفوري عن طلاب المدارس المختطفين في سوريا

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اليونيسف تطالب “داعش” بالإفراج الفوري عن طلاب المدارس المختطفين في سوريا اليونيسف تطالب “داعش” بالإفراج الفوري عن طلاب المدارس المختطفين في سوريا

اليونيسيف

طالبت المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ماريا كاليفيس بالعودة الفورية والآمنة للأطفال المختطفين في سوريا على يد تنظيم ما يسمى بـ”الدولة الإسلامية في العراق والشام” المعروف اختصارا باسم “داعش”.
> وقالت كاليفيس – في بيان نشره موقع المنظمة – إن “اليونيسف تتابع بقلق شديد وضع 140 طفلا كرديا من طلاب المدارس تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاما، والذين اختطفوا حسب التقارير الواردة على يد الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).”

وتابع البيان “هذا وباستثناء فرار أربعة اطفال، فإن جميع الأطفال الآخرين لا زالوا محتجزين، وقد مرت أربعة أسابيع منذ اختطاف الأطفال بينما كانوا في طريق عودتهم إلى بلدتهم عين العرب بعد إتمام امتحاناتهم النهائية في حلب.”
> وأضافت كاليفيس أنه “ليس لأولئك الأطفال أي علاقة بالحرب الدائرة في سوريا، وكانوا يبغون فقط إنهاء الامتحانات والعودة إلى عائلاتهم.”
> وأشارت إلى أن اختطاف الأطفال وتجنيدهم واستخدامهم في النزاع هو اتهاك حقيقي لحقوق الطفل، مؤكدة تضامن اليونيسف مع العائلات والأطفال المختطفين، وأن “أولئك الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم سيتعرضون للمسائلة القانونية.”

أ ش أ

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