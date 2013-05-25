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دراسة: 400 مليون طن من خام الجبس بالسودان

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دراسة: 400 مليون طن من خام الجبس بالسودان دراسة: 400 مليون طن من خام الجبس بالسودان

كشفت دراسة أجراها قطاع الصناعات الهندسية لمواد البناء بالسودان وجود خام الجبس بكميات اقتصادية تقدر بحوالى 400 مليون طن بمنطقة "خور أبت" بالقرب من بورسودان.

وحسب الدراسة يمكن أن تغطى هذه الكمية احتياجات السودان من هذه المادة والتى تقدر بأكثر من 150 ألف طن سنويا إذا ما أدخلت صناعة إنتاج الجبس فى البلاد مع إمكانية التصدير لدول الجوار خاصة المملكة العربية .

وأوضحت أن الخام بمنطقة "خور أبت" يمتاز بنقاوة عالية ولا تقل نسبة الجبس فيه عن 95%، وبالرغم من وجود ما لا يقل عن 18 ترخيصا لمحاجر الجبس يقدر إنتاجها بـ 13 ألفا و304 أطنان لا توجد صناعة لإنتاج الجبس فى السودان.

وأشارت الدراسة إلى أن الجبس المحروق، الذى تقدر يستعمل فى صناعة البلوكات والألواح للفواصل الداخلية للمبانى، وفى أغراض الديكور والسقوفات وتبييض الجدران الداخلية مما يقلل من استعمال الأسمنت وبالتالى انخفاض تكلفة المبانى، بجانب إضافة الجبس الخام لإنتاج الاسمنت وذلك بنسبة 5%.

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مصر 365

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