إحصلي على نظرة جذابة !

تُقدّم MAKE UP FOR EVER 3 أقلام تحديد جديدة لعيون محدّدة وملفتة

إنّه موسم محدد العيون باللون الأسود مع MAKE UP FOR EVER حيث تُقدّم 3 أنواع من محدد العيون باللون الأسود الداكن Ink Liner, Artist Liner, Graphic Liner الى المجموعة لضمان حصولك على الإطلالة المرغوبة سواء كانت عيون محدّدة، عيون ساحرة، ألوان نابضة، خط محدّد أو خط فنّي.

إنّ محدد العيون موضة اليوم، فهو يجذب الإنتباه ويُساعد المرأة في الظهور بإطلالة مُؤثّرة متزامنة مع صيحات الموضة. ومع تعدّد التقنيات الموجودة، باستطاعة محدد العيون تغيير شكل العين، تجميلها وإبرازها بشكل أفضل.

3 إبتكارات ضمن مجموعة محدد العيون من MAKE UP FOR EVER:

Ink Liner محدد عيون سائل مطفي مع رأس طويل ومرن ذات تطبيق عالي الدّقة للحصول على عدّة إطلالات. يحدّد العين باللون الأسود الداكن لنتيجة تدوم طويلاً. مثالي للحصول على نتيجة طبيعية وتحديد سهل.

Artist Liner قلم تحديد العيون ذات تركيبة كريمية تساهم في تجميل العيون بسهولة مع خط كثيف يدوم طويلاً. مثالي لنتيجة لونية كثيفة وسهل الدمج لتطبيق سهل وسريع.

Graphic Liner محدد عيون ذات رأس إسفنجي لخط تحديد دقيق. يُطبق الكمية المناسبة من الكحل ويُحدد العيون باللون الأسود الغني لنتيجة تدوم طويلاً. سواء ترغبين في الحصول على إطلالة طبيعية أو درامية، يساهم هذا المحدد في رسم خطوط رفيعة أو عريضة حسب النتيجة المرغوبة.