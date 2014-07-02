نصائح للوقاية من حبِّ الشباب في فصل الصيف

العوامل الوراثيَّة، والبشرة الدهنيَّة، والتغيرات الهورمونيَّة، تعدُّ من أكثر أسباب حبِّ الشباب، لكن "سيدتي نت" يقدِّم لك أفضل النصائح لمنع ظهور حبِّ الشباب على البشرة بسهولة.

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تنظيف البشرة

احرصي على تنظيف البشرة مرتين يومياً. فكثرة التعرُّق قد تؤدي لتحسيس البشرة وظهور حبِّ الشباب. اختاري غسولاً مناسباً لبشرتك. وإن كنت معرضة للرؤوس السوداء، اختاري غسولا يحتوي على حمض السالسليك، كما ينصح أيضاً بالاستحمام في نهاية اليوم للتخلص من آثار العرق على الجسم.

التحكم في الزيوت

احرصي على التحكم في إفراز الزيوت الزائدة داخل خلايا البشرة، خاصة في حال البشرة الدهنيَّة. فمع ارتفاع الحرارة، والرطوبة والعرق، قد يزداد إفراز الزيوت الطبيعيَّة داخل خلايا البشرة. لذلك استخدمي منظفاً مناسباً يساعد على التخلص من الزيوت الزائدة من دون التسبب في جفاف البشرة أو تهيجاتها، كما ينصح بغسيل البشرة مرَّات عديدة خلال اليوم بالماء البارد فقط.

تجنب التعرُّض المباشر لأشعة الشمس

حاولي قدر الإمكان عدم التعرُّض لأشعة الشمس المباشرة، خاصةً خلال فترة الذروة، فذلك يساعد على زيادة فرص ظهور حبِّ الشباب.

استخدمي واقي الشمس

احرصي على استخدام واقي الشمس بانتظام قبل الخروج من المنزل، مع إعادة استخدامه مرَّة كل ساعتين. واختاري واقي الشمس الخالي من الزيوت تماماً مع معامل مناسب للوقاية من أشعة الشمس SPF 15-30 على الأقل.

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