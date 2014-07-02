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وسيلة جديدة تتبعها النجمات للظهور أصغر سناً

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وسيلة جديدة تتبعها النجمات للظهور أصغر سناً وسيلة جديدة تتبعها النجمات للظهور أصغر سناً

الأربعاء 02-07-2014 16:16

تحاول النجمات المحافظة على إطلالاتهن بملامح شبابيّة مشرقة، حتى عندما يتقدّمن بالسنّ، من خلال اللجوء إلى طرق العناية بالبشرة، وإلى العمليات الجراحية والبوتوكس، فضلاً عن التقنيّات التجميلية المتطوّرة الأخرى. لكن الجديد والسهل هو تسريحات الشعر التي تتبعها النجمات ليظهرن أصغر سناً. إليك بالصور أبرز النجمات اللواتي تميّزن بتسريحات لافتة.

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1.Judi Dench  79 سنة
هذه النجمة التي تبلغ 79 عاماً تُحافظ على إطلالة شابة ولافتة. فهي تتبع القصة القصيرة ذات اللون الرمادي، وتعتمد التسريحة العشوائية التي تمنحها التميّز وتُعيد الإشراق إلى وجهها.
2. Helen Mirren  68 سنة
تتغلب هذه النجمة على أثر العمر، وتُدرك كينفيّة تسريح شعرها. إذا كنت من صاحبات الشعر الخفيف، ننصحك باتّباع تسريحة الضفيرة الجانبيّة، مع الشعر المجعّد السهلة، التي استخدمتها Helen Mirren.
3.Oprah  60 سنة
لكلّ امرأة تتميّز بالشعر المجعّد، ولديها وجه مستدير، أن تتمثّل بـ"أوبرا"، التي تعتمد التسريحات المناسبة لجعلها تبدو أصغر سناً، من خلال الشعر المتوسّط الطول ذي الطبقات الخفيفة.
4. 49 سنةSandra Bullock  
خدعة تجديدية تجعل بولوك تبدو أصغر ساً، بفضل تموّجات اللون الكستنائي الطبيعي في شعرها، مع التسريحة المنسدلة بشكل عفوي، بما يُعيد الإشراق إلى وجهها.
5. Sarah Jessica Parker   48 سنة
تدرك جيسيكا كيفية تسليط الضوء على وجهها من خلال تلوين شعرها بشكل أومبري حول وجهها وفي أسفل الشعر. إذا أردت اعتماد هذه الطريقة، فانتبهي إلى اختيار اللون المناسب.
6. Lucy Liu  45 سنة 
تتدنى نسبة الزيوت في هذه المرحلة العمرية. بالتالي، يصبح شعرك عرضة للجفاف. إذا كنت تريدين الحفاظ على الشعر الطويل، فما عليك سوى الاعتناء به، باستخدام المستحضرات المرطّبة والغنية بالزيوت.
7. Jennifer Aniston  45 سنة
تعتمد أنستون الشعر المتوسط الطول باللون الأشقر، ما يخفي عيوب الوجه ويُساعد في تحقيق تسريحات جديدة تُعيد الشباب إلى الوجه.
8. Jennifer Lopez  44 سنة
تسريحة جينيفر هي من أكثر التسريحات السهلة والسريعة المناسبة للسهرات التي تمنحك إطلالة شابة. للحصول على تسريحة ذيل الحصان المنخفضة، حافظي على شعرك فضفاضاً، ثمّ قومي بسحبه عن وجهك.
9.Queen Latifah  43 سنة 
تحافظ Queen Latifah على الإطلالة الشابة، معتمدة الشعر المتوسط الطول؛ وهي تختار اللون المناسب لبشرتها.
10. Cameron Diaz  41 سنة
تموّجات شعر Diaz حول وجهها تُساعد في تمويه الخطوط الدقيقة، في حين تجعل التموّجات في الأسفل إطلالتَها أكثر أناقة وشباباً.

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