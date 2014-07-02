وسيلة جديدة تتبعها النجمات للظهور أصغر سناً

تحاول النجمات المحافظة على إطلالاتهن بملامح شبابيّة مشرقة، حتى عندما يتقدّمن بالسنّ، من خلال اللجوء إلى طرق العناية بالبشرة، وإلى العمليات الجراحية والبوتوكس، فضلاً عن التقنيّات التجميلية المتطوّرة الأخرى. لكن الجديد والسهل هو تسريحات الشعر التي تتبعها النجمات ليظهرن أصغر سناً. إليك بالصور أبرز النجمات اللواتي تميّزن بتسريحات لافتة.

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1.Judi Dench 79 سنة

هذه النجمة التي تبلغ 79 عاماً تُحافظ على إطلالة شابة ولافتة. فهي تتبع القصة القصيرة ذات اللون الرمادي، وتعتمد التسريحة العشوائية التي تمنحها التميّز وتُعيد الإشراق إلى وجهها.

2. Helen Mirren 68 سنة

تتغلب هذه النجمة على أثر العمر، وتُدرك كينفيّة تسريح شعرها. إذا كنت من صاحبات الشعر الخفيف، ننصحك باتّباع تسريحة الضفيرة الجانبيّة، مع الشعر المجعّد السهلة، التي استخدمتها Helen Mirren.

3.Oprah 60 سنة

لكلّ امرأة تتميّز بالشعر المجعّد، ولديها وجه مستدير، أن تتمثّل بـ"أوبرا"، التي تعتمد التسريحات المناسبة لجعلها تبدو أصغر سناً، من خلال الشعر المتوسّط الطول ذي الطبقات الخفيفة.

4. 49 سنةSandra Bullock

خدعة تجديدية تجعل بولوك تبدو أصغر ساً، بفضل تموّجات اللون الكستنائي الطبيعي في شعرها، مع التسريحة المنسدلة بشكل عفوي، بما يُعيد الإشراق إلى وجهها.

5. Sarah Jessica Parker 48 سنة

تدرك جيسيكا كيفية تسليط الضوء على وجهها من خلال تلوين شعرها بشكل أومبري حول وجهها وفي أسفل الشعر. إذا أردت اعتماد هذه الطريقة، فانتبهي إلى اختيار اللون المناسب.

6. Lucy Liu 45 سنة

تتدنى نسبة الزيوت في هذه المرحلة العمرية. بالتالي، يصبح شعرك عرضة للجفاف. إذا كنت تريدين الحفاظ على الشعر الطويل، فما عليك سوى الاعتناء به، باستخدام المستحضرات المرطّبة والغنية بالزيوت.

7. Jennifer Aniston 45 سنة

تعتمد أنستون الشعر المتوسط الطول باللون الأشقر، ما يخفي عيوب الوجه ويُساعد في تحقيق تسريحات جديدة تُعيد الشباب إلى الوجه.

8. Jennifer Lopez 44 سنة

تسريحة جينيفر هي من أكثر التسريحات السهلة والسريعة المناسبة للسهرات التي تمنحك إطلالة شابة. للحصول على تسريحة ذيل الحصان المنخفضة، حافظي على شعرك فضفاضاً، ثمّ قومي بسحبه عن وجهك.

9.Queen Latifah 43 سنة

تحافظ Queen Latifah على الإطلالة الشابة، معتمدة الشعر المتوسط الطول؛ وهي تختار اللون المناسب لبشرتها.

10. Cameron Diaz 41 سنة

تموّجات شعر Diaz حول وجهها تُساعد في تمويه الخطوط الدقيقة، في حين تجعل التموّجات في الأسفل إطلالتَها أكثر أناقة وشباباً.

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